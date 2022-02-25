Сеэдер призвал исключить Россию из системы SWIFT
По словам председателя «Отечества» Хелира-Валдора Сеэдера, бессильное единство не является решением, поскольку больше нет времени для пустых заявлений.
По словам председателя «Отечества» Хелира-Валдора Сеэдера, бессильное единство не является решением, поскольку больше нет времени для пустых заявлений.
«В Европе идет широкомасштабная война. Уничтожают украинское государство и убивают невинных людей. Лидеры страны Европейского союза сидят за столом и декларируют единство. Но бессильное единство — это не решение. У нас нет времени на пустые заявления. На самом деле у западных стран нет единодушия по вопросу санкций в отношении России. Посредством платежной системы SWIFT финансируют Россию и войну в Украине. Байден сказал об исключении России из системы SWIFT, что против нее «многие европейские партнеры». Невероятный стыд! Европейские государства финансируют Россию и поддерживают войну в Украине», — отметил Сеэдер.
Сеэдер отметил, что Россию следует немедленно исключить из системы SWIFT и ввести немедленное и полное торговое эмбарго, заморозить ее движимое и недвижимое имущество, закрыть воздушное пространство ЕС для самолетов РФ, а также открыть перспективы ЕС и НАТО. «Военная помощь Украине и осуждение российской агрессии и прекращение ее деятельности в международных организациях — это обязательный минимум. Пустые заявления подрывают доверие», — сказал Сеэдер.
«Задним числом приходится признать, что «дипломатические разговоры» лидеров западных государств в Москве и введение мягких санкций были ошибкой, которая не предотвратила войну. Мы наивно недооценивали Путина. Это задний ум только в том случае, если мы сейчас признаем свою ошибку и извлечем из нее урок. В противном случае это даже не будет задним умом. Путин — сумасшедший, который долго готовился к войне с Украиной и Западом. В Украине идет война, западным странам пора проснуться и вместо обычной «дипломатии за столом» погрузиться в реальную жизнь. Еще можно что-то исправить и снизить число потенциальных будущих жертв», — сказал Сеэдер.