Завтра в Эстонии будет ветрено

После полуночи осадки прекратятся и небо прояснится. Ветер юго-западный, западный, в прибрежных районах западный и северо-западный 7-12, порывами 15, на востоке Эстонии до 20 м/с, в середине ночи ветер несколько ослабеет, утром повсеместно повернет на северо-западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье островов до +1 °С.