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Завтра в Эстонии будет ветрено

Штормовой ветер. ФОТО: Raigo Pajula

В ночь на субботу облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег и мокрый снег.

После полуночи осадки прекратятся и небо прояснится. Ветер юго-западный, западный, в прибрежных районах западный и северо-западный 7-12, порывами 15, на востоке Эстонии до 20 м/с, в середине ночи ветер несколько ослабеет, утром повсеместно повернет на северо-западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье островов до +1 °С.

Завтра днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха повысится до -1..+2°С.

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