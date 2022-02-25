Проснулись! Федерация лыжного спорта отобрала у агрессора все соревнования
Международные спортивные федерации продолжают вводить санкции против российского спорта.
Международные спортивные федерации продолжают вводить санкции против российского спорта.
На этот раз Россия лишилась соревнований проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает sports.ru.
В официальном сообщении FIS говорится, что в интересах безопасности всех участников соревнований, все оставшиеся этапы Кубка мира, которые должны были состояться в России, будут отменены или перенесены в другое место.
Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте также заявил, что следует обсудить вопрос об исключении россиян из числа участников этапа Кубка мира в Холменколлене.
«Я прекрасно понимаю, что этот вопрос будет подниматься. До сих пор наше внимание было сосредоточено на том, чтобы в России не было гонок, и на том, чтобы позаботиться об украинских спортсменах, которые сейчас находятся в Норвегии. Это принципиальный вопрос, который важно обсудить и с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, и с другими федерациями», – сказал Ресте.
Глава оргкомитета стартов в Холменколлене Стефан Маркс сообщил, что Украина сняла своих участников со всех соревнований – по лыжам, биатлону, прыжкам и двоеборью. По его словам, решение об участии России в Холменколлене – за FIS и IBU.
Этапы Кубка мира по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и двоеборью в Холменколлене пройдут 5-6 марта, по биатлону – 17-20 марта.