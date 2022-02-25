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  • Проснулись! Федерация лыжного спорта отобрала у агрессора все соревнования

Проснулись! Федерация лыжного спорта отобрала у агрессора все соревнования

Чемпионат мира по лыжным гонкам, Оберсдорф, 2021. Тереза Йохауг. ФОТО: KAI PFAFFENBACH

Международные спортивные федерации продолжают вводить санкции против российского спорта.

На этот раз Россия лишилась соревнований проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает sports.ru

В официальном сообщении FIS говорится, что в интересах безопасности всех участников соревнований, все оставшиеся этапы Кубка мира, которые должны были состояться в России, будут отменены или перенесены в другое место.

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте также заявил, что следует обсудить вопрос об исключении россиян из числа участников этапа Кубка мира в Холменколлене.

«Я прекрасно понимаю, что этот вопрос будет подниматься. До сих пор наше внимание было сосредоточено на том, чтобы в России не было гонок, и на том, чтобы позаботиться об украинских спортсменах, которые сейчас находятся в Норвегии. Это принципиальный вопрос, который важно обсудить и с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, и с другими федерациями», – сказал Ресте.

Глава оргкомитета стартов в Холменколлене Стефан Маркс сообщил, что Украина сняла своих участников со всех соревнований – по лыжам, биатлону, прыжкам и двоеборью. По его словам, решение об участии России в Холменколлене – за FIS и IBU.

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и двоеборью в Холменколлене пройдут 5-6 марта, по биатлону – 17-20 марта.

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