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Центробанк России готовится к дефициту наличных

VTB pangaautomaat Moskvas. ФОТО: Poolfoto via www.imago-images.de

Повышенный спрос на наличные привел к дефициту последних в российских банкоматах.

Центральный банк России объявил в пятницу, что увеличит сумму наличных денег, предоставляемых банкам для пополнения банкоматов, что является последней мерой, принятой регулятором для поддержания финансовой стабильности после вторжения России в Украину, сообщает Reuters.

В четверг спрос на наличные деньги в России составил 111,3 млрд рублей (1,19 млрд евро) и стал максимальным с марта 2020 года, свидетельствуют данные ЦБ.

Клиенты некоторых российских банков, на которые распространяются западные санкции, больше не смогут использовать свои карты за границей или с мобильными платежными системами Apple и Google, заявил ранее центробанк, усилив поддержку банков.

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