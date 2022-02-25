Центробанк России готовится к дефициту наличных

Центральный банк России объявил в пятницу, что увеличит сумму наличных денег, предоставляемых банкам для пополнения банкоматов, что является последней мерой, принятой регулятором для поддержания финансовой стабильности после вторжения России в Украину, сообщает Reuters.

В четверг спрос на наличные деньги в России составил 111,3 млрд рублей (1,19 млрд евро) и стал максимальным с марта 2020 года, свидетельствуют данные ЦБ.