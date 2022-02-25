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  • Евросоюз решил заморозить активы Путина и Лаврова

Евросоюз решил заморозить активы Путина и Лаврова

Сергей Лавров. ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV

Европейский Союз согласился заморозить активы президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Такое решение принял Совет ЕС на уровне министров иностранных дел, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Совет иностранных дел ЕС утвердил второй пакет санкций, замораживание активов включает президента России и ее министра иностранных дел", - сообщил Рынкевич в Twitter, добавив, что министры решили также сразу подготовить третий санкционный пакет.

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