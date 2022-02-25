Михаил Кылварт: мы говорим «нет» войне и агрессии
Война, разгоревшаяся на территории Украины, заставляет нас задуматься о том, что кажется простым и понятным. Мы все имеем право на мирную жизнь – без выстрелов и взрывов возле собственного дома, в родном городе, в своей стране. Мы все боимся потерять своих близких, независимо от того носят они форму или далеки от военного дела. Мы все каждодневно заботимся о безопасном будущем наших детей. Мы все хотим жить. И даже не представляем ужаса войны, которая в одночасье может всё это забрать.