Михаил Кылварт: мы говорим «нет» войне и агрессии

Мы хотим сами определять пути развития своей страны, решать какое правительство мы выбираем и какие ценности разделяем. У каждого человека есть право быть недовольным властью в своей стране, но право сменить эту власть есть только у народа этой страны. Уверен, что именно так хотели бы жить народы Эстонии, Украины, России и любой другой страны мира.

Никто не хочет и не может спокойно принимать чужое военное вмешательство в управление и политический выбор своего государства. Никакие геополитические цели не могут оправдать человеческие жертвы и страдания. Сегодня армия РФ воюет на территории Украины. Люди погибают и теряют близких с обеих сторон. Рушится жизнь тысяч мирных жителей. В истории не было ни одной войны, в которой не страдали и не погибали бы гражданские.

Последствия нынешней войны коснутся миллионов людей, и не только на территории Украины. Мы должны сказать «нет» войне и агрессии, потому что речь идёт о жизнях людей. Это должно стать тяжёлым уроком и на будущее – нельзя военной силой навязывать другому государству свою волю. К сожалению, в современной истории тому было слишком много примеров.

Сегодня мы всем сердцем должны поддержать тех, чьи близкие страдают и погибают на территории Украины – и в Киеве, и в Донбассе.