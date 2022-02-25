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Михаил Кылварт: мы говорим «нет» войне и агрессии

Михаил Кылварт ФОТО: Sander Ilvest

Война, разгоревшаяся на территории Украины, заставляет нас задуматься о том, что кажется простым и понятным. Мы все имеем право на мирную жизнь – без выстрелов и взрывов возле собственного дома, в родном городе, в своей стране. Мы все боимся потерять своих близких, независимо от того носят они форму или далеки от военного дела. Мы все каждодневно заботимся о безопасном будущем наших детей. Мы все хотим жить. И даже не представляем ужаса войны, которая в одночасье может всё это забрать.

Мы хотим сами определять пути развития своей страны, решать какое правительство мы выбираем и какие ценности разделяем. У каждого человека есть право быть недовольным властью в своей стране, но право сменить эту власть есть только у народа этой страны. Уверен, что именно так хотели бы жить народы Эстонии, Украины, России и любой другой страны мира.

Никто не хочет и не может спокойно принимать чужое военное вмешательство в управление и политический выбор своего государства. Никакие геополитические цели не могут оправдать человеческие жертвы и страдания. Сегодня армия РФ воюет на территории Украины. Люди погибают и теряют близких с обеих сторон. Рушится жизнь тысяч мирных жителей. В истории не было ни одной войны, в которой не страдали и не погибали бы гражданские.

Последствия нынешней войны коснутся миллионов людей, и не только на территории Украины. Мы должны сказать «нет» войне и агрессии, потому что речь идёт о жизнях людей. Это должно стать тяжёлым уроком и на будущее – нельзя военной силой навязывать другому государству свою волю. К сожалению, в современной истории тому было слишком много примеров.

Сегодня мы всем сердцем должны поддержать тех, чьи близкие страдают и погибают на территории Украины – и в Киеве, и в Донбассе.

На городском кризисном совещании мы обсуждали возможности помощи тем, кто пострадал от войны на территории Украины. Мы уже выделили средства для помощи Украинскому Красному кресту. Теперь готовимся к возможному прибытию в Таллинн беженцев: продумываем возможности по размещению и обеспечению питанием, уточняем ресурсы школ и детских садов. Также мы должны быть готовы предоставить беженцам врачебную помощь таким образом, чтобы медицинский персонал больниц и семейные врачи, изнуренные пандемией, смогли справиться с дополнительной нагрузкой.

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