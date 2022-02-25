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  • МИД РФ назвал санкции против Путина и Лаврова проявлением бессилия

МИД РФ назвал санкции против Путина и Лаврова проявлением бессилия

Мария Захарова ФОТО: Russian Foreign Ministry/Russian Foreign Ministry/TASS

Санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова являются проявлением бессилия Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Санкции в отношении президента страны, министра иностранных дел - это уже пример и демонстрация абсолютного собственного бессилия в проведении внешней политики и реализации международных отношений", — сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Вы с кем говорить будете? Шестая часть суши, ядерная держава, великая страна, вы с кем решили поиграться, в какие игры?" – передает слова Захаровой Interfax.ru.

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