МИД РФ назвал санкции против Путина и Лаврова проявлением бессилия
Санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова являются проявлением бессилия Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова являются проявлением бессилия Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Санкции в отношении президента страны, министра иностранных дел - это уже пример и демонстрация абсолютного собственного бессилия в проведении внешней политики и реализации международных отношений", — сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Вы с кем говорить будете? Шестая часть суши, ядерная держава, великая страна, вы с кем решили поиграться, в какие игры?" – передает слова Захаровой Interfax.ru.