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Эстонский футбольный союз обратился к украинским коллегам

Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак. ФОТО: Eero Vabamägi

Эстонский футбольный союз направил сегодня Футбольному союзу Украины письмо, в котором выразил поддержку и предложил помощь.

В письме президента ЭФС Айвара Похлака президенту Украинской ассоциации футбола Андрию Павелко, в частности, отмечено, что в нынешнее сложное время, когда украинцы защищают родину от российских военных, мысли эстонских футболистов с Футбольным союзом Украины.

«Мы всем сердцем надеемся, что война быстро закончится и ваше футбольное сообщество сможет вернуться к нормальному ритму, хотя мы реалисты и понимаем, что это может потребовать очень длительного времени. От имени нашего футбольного сообщества выражаем вам поддержку и готовы предложить любую помощь», - содержится в послании.

Отдельно Похлак отметил акцию, состоявшуюся сегодня накануне финала Суперкубка, когда футболисты команд FCI Levadia и FC Flora вместе со своими болельщиками потребовали прекращения войны и выразили Украине свою поддержку.

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