Эстонский футбольный союз обратился к украинским коллегам
Эстонский футбольный союз направил сегодня Футбольному союзу Украины письмо, в котором выразил поддержку и предложил помощь.
Эстонский футбольный союз направил сегодня Футбольному союзу Украины письмо, в котором выразил поддержку и предложил помощь.
В письме президента ЭФС Айвара Похлака президенту Украинской ассоциации футбола Андрию Павелко, в частности, отмечено, что в нынешнее сложное время, когда украинцы защищают родину от российских военных, мысли эстонских футболистов с Футбольным союзом Украины.
«Мы всем сердцем надеемся, что война быстро закончится и ваше футбольное сообщество сможет вернуться к нормальному ритму, хотя мы реалисты и понимаем, что это может потребовать очень длительного времени. От имени нашего футбольного сообщества выражаем вам поддержку и готовы предложить любую помощь», - содержится в послании.
Отдельно Похлак отметил акцию, состоявшуюся сегодня накануне финала Суперкубка, когда футболисты команд FCI Levadia и FC Flora вместе со своими болельщиками потребовали прекращения войны и выразили Украине свою поддержку.