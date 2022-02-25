Эстонский футбольный союз обратился к украинским коллегам

В письме президента ЭФС Айвара Похлака президенту Украинской ассоциации футбола Андрию Павелко, в частности, отмечено, что в нынешнее сложное время, когда украинцы защищают родину от российских военных, мысли эстонских футболистов с Футбольным союзом Украины.

«Мы всем сердцем надеемся, что война быстро закончится и ваше футбольное сообщество сможет вернуться к нормальному ритму, хотя мы реалисты и понимаем, что это может потребовать очень длительного времени. От имени нашего футбольного сообщества выражаем вам поддержку и готовы предложить любую помощь», - содержится в послании.