Владимир Свет: мы начали готовиться к приему украинских беженцев

«24 февраля 2022 года войдет в историю. И не в качестве 104-го Дня независимости Эстонии, а в качестве даты начала военной агрессии России против Украины. Есть граница, после которой становятся бессмысленными политические дискуссии, исторические параллели и идеологические противостояния. Война должна прекратиться, народ Украины должен сам решать свою судьбу. Мои мысли со всеми, чьи близкие или кто сам находится в зоне конфликта», - заявил Владимир Свет.

По его словам, эта война не является делом лишь одной Украины: «Она повлияет и на нас, в Таллинне и Эстонии. Поэтому уже сегодня мы начали готовиться к приему украинских беженцев, чтобы обеспечить их крышей над головой и всем необходимым. Больше всего мы сейчас нуждаемся в трезвом рассудке, спокойствии и взаимной поддержке. Сил всем нам и особенно жителям Украины».