Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН по Украине

За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались. Инициаторами проекта резолюции выступили США и Албания.

В тексте отмечалось, что "СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к РФ прекратить наступление на Украину". "СБ ООН выражает глубокое сожаление в связи с агрессией РФ против Украины", - сказано в тексте.

В нем также отмечалось, что СБ ООН постановляет, что РФ немедленно прекратит применение силы против Украины и воздержится от дальнейшей незаконной угрозы применения силы или применения силы против любого государства ООН.

Согласно проекту, СБ ООН постановлял, что Россия немедленно, полностью и без предусловий выведет все свои военные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ.

Как отмечалось в тексте, СБ ООН также постановляет, что РФ незамедлительно отменит решения, касающиеся признания ДНР и ЛНР. Согласно проекту, СБ ООН призвал бы стороны придерживаться минских соглашений и работать конструктивно в соответствующих международных механизмах, включая нормандский формат и трехстороннюю контактную группу.

Согласно тексту заблокированной резолюции, СБ ООН осуждал объявление Россией "специальной военной операции" на Украине.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.