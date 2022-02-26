Украинские беженцы. ФОТО: Andreea Alexandru

В Ригу прибыли первые беженцы из Украины - несколько семей, которым помогает Латвийская ассоциация самаритян, передает RUS TVNET со ссылкой на lsm.lv. Все они прибыли из Киева. Также несколько групп все еще находятся на пути в Латвию. Никто из беженцев не собирается оставаться в стране надолго, говорит директор Латвийской ассоциации самаритян Андрис Берзиньш. Люди надеются, что Украину вскоре перестанут бомбить и они смогут вернуться домой.

Берзиньш указывает, что беженцы либо уже бывали в Латвии, либо имеют здесь знакомых.

Жителей Латвии, особенно рижан, призывают участвовать в размещении беженцев. Эту работу координирует общественная организация «Хочу помочь беженцам». Основатель движения Эгилс Грасманис заявил, что некоторые даже готовы бесплатно дать беженцам ключи от своих квартир или домов.

Высшая банковская школа также готово помочь с размещением беженцев. По словам ректора университета Лиги Пейсиниеце, в студенческом общежитии доступно 85 мест. Университет готов принять беженцев на несколько месяцев.

Рижская комиссия гражданской защиты разработала алгоритм размещения беженцев в Риге в сотрудничестве с Государственной пограничной службой.

На сайте Рижской думы есть раздел «Поддержка Украине», в котором собрана вся актуальная информация на латышском и украинском языках. В свою очередь Департамент образования, культуры и спорта собирает информацию о наличии мест в школах, куда могут быть приняты дети беженцев.

Латвия готова принять беженцев из Украины, которые могут приехать в нашу страну в связи с вторжением России в Украину, заявили представители правительства после внеочередного заседания в четверг, 24 февраля. План МВД предусматривает размещение в гостиницах Латвии до 10 000 человек.