Возле Конотопа танкисты РФ ходят с канистрами и пытаются купить горючее
Возле города Конотоп, что в Сумской области - скопление войск оккупанта. У россиян закончилось горючее и продукты питания, сообщает stopcor.org.
Возле города Конотоп, что в Сумской области - скопление войск оккупанта. У россиян закончилось горючее и продукты питания, сообщает stopcor.org.
О том, что после тяжелых боев и значительных потерь солдаты РФ остановились близ Конотопа, сообщают Сухопутные войска ВС Украины.
"У захватчиков проблема с горючим и снабжением. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны российских оккупантов", - пишут на официальной странице Министерства обороны.
В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники.
"Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Что касается питания российских солдат, рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", - говорится в сообщении.
Как сообщал "СтопКор" ранее, в городе Бурынь было зафиксировано 10 вражеских "Буков", открыто ехавших по улицам.