Возле Конотопа танкисты РФ ходят с канистрами и пытаются купить горючее

О том, что после тяжелых боев и значительных потерь солдаты РФ остановились близ Конотопа, сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

"У захватчиков проблема с горючим и снабжением. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны российских оккупантов", - пишут на официальной странице Министерства обороны.

В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники.

"Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Что касается питания российских солдат, рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", - говорится в сообщении.