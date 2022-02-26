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  • "Кровавое пятно": Зеленский резко прокомментировал вето РФ в Совбезе ООН по вторжению в Украину

"Кровавое пятно": Зеленский резко прокомментировал вето РФ в Совбезе ООН по вторжению в Украину

Владимир Зеленский. ФОТО: скриншот видео

Россия наложила вето на проект резолюции ООН во время дебатов в Совете Безопасности, сообщает Unian.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех членов СБ ООН, проголосовавших за прекращение нападения России на Украину. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Вето РФ – кровавое пятно на ее табличке в Совбезе, карте Европы и мира. Антивоенная коалиция должна действовать немедленно!" - подчеркнул глава украинского государства.

Также он добавил, что во время, когда Россия продолжает наступление на Киев, соавторами проекта резолюции выступило беспрецедентное количество государств – членов ООН.

"Это свидетельствует: мир с нами правда с нами и победа – за нами!"- подытожил Зеленский.

Напомним, Россия наложила вето на проект резолюции ООН во время дебатов в Совете Безопасности. В резолюции должно было быть выражено осуждение вторжения РФ в Украину. За резолюцию проголосовали 11 членов Совбеза ООН, против – Россия. Три страны воздержались - Китай, Индия, ОАЭ.

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