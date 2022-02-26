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  • 150 вертолетов припаркованы в Беларуси у границы Украины — спутниковые снимки

150 вертолетов припаркованы в Беларуси у границы Украины — спутниковые снимки

Вертолет Ка-27 ФСБ России. Иллюстративное фото ФОТО: Ekrānuzņēmums/Sergei Malgavko/TASS

Около 150 транспортных вертолетов и сухопутных войск находятся примерно в 32 км от границы с Украиной на юге Беларуси, пишет pravda.com.ua.

Источник: спутниковые снимки Maxar, обнародованные Reuters.

Детали: В частности, одно большое развертывание вертолетов - возле белорусского города Хойники, где на дороге было припарковано более 90 вертолетов. Протяженность развертывания превышает 8 км.

Изображения также показали большое развертывание сухопутных войск с несколькими сотнями транспортных средств в колонне в нескольких районах.

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