150 вертолетов припаркованы в Беларуси у границы Украины — спутниковые снимки
Около 150 транспортных вертолетов и сухопутных войск находятся примерно в 32 км от границы с Украиной на юге Беларуси, пишет pravda.com.ua.
Около 150 транспортных вертолетов и сухопутных войск находятся примерно в 32 км от границы с Украиной на юге Беларуси, пишет pravda.com.ua.
Источник: спутниковые снимки Maxar, обнародованные Reuters.
Детали: В частности, одно большое развертывание вертолетов - возле белорусского города Хойники, где на дороге было припарковано более 90 вертолетов. Протяженность развертывания превышает 8 км.
Изображения также показали большое развертывание сухопутных войск с несколькими сотнями транспортных средств в колонне в нескольких районах.