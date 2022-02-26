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  • Канада налагает санкции на Путина и Лукашенко и требует отключения РФ от SWIFT

Канада налагает санкции на Путина и Лукашенко и требует отключения РФ от SWIFT

Fans of Canada&#39;s Felix Auger-Aliassime wave Canadian national flags during his men&#39;s singles quarter-final match against Russia&#39;s Daniil Medvedev on day ten of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 26, 2022. (Photo by Paul Crock/AFP)/-- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE -- FOTO: Paul Crock ФОТО: PAUL CROCK

Как сообщает pravda.com.ua со ссылкой на "Европейскую правду", об этом на своей странице в Facebook пишет министр финансов Канады Христя Фриланд.

"Сегодня мы делаем дальнейшие шаги. Мы налагаем санкции на президента Путина за его варварское нападение на Украину. Мы требуем немедленно исключить Россию из международной банковской системы SWIFT. Мы налагаем санкции на белорусских лидеров, причастных к вторжению в Россию. Мы будет передавать пожертвования Красному кресту на поддержку украинского народа. Мы вместе с нашими союзниками и храбрым народом Украины в их борьбе за свою демократию – и нашу", - пишет она.

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