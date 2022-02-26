Канада налагает санкции на Путина и Лукашенко и требует отключения РФ от SWIFT
Как сообщает pravda.com.ua со ссылкой на "Европейскую правду", об этом на своей странице в Facebook пишет министр финансов Канады Христя Фриланд.
Как сообщает pravda.com.ua со ссылкой на "Европейскую правду", об этом на своей странице в Facebook пишет министр финансов Канады Христя Фриланд.
"Сегодня мы делаем дальнейшие шаги. Мы налагаем санкции на президента Путина за его варварское нападение на Украину. Мы требуем немедленно исключить Россию из международной банковской системы SWIFT. Мы налагаем санкции на белорусских лидеров, причастных к вторжению в Россию. Мы будет передавать пожертвования Красному кресту на поддержку украинского народа. Мы вместе с нашими союзниками и храбрым народом Украины в их борьбе за свою демократию – и нашу", - пишет она.