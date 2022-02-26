В Эстонии прибавилось 4002 зараженных, скончались девять человек

По состоянию на утро 26 февраля, в больницах находится 656 пациентов с коронавирусом. Из них 312 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 202 человека, или 64,7% не были вакцинированы, а 110, или 35,3% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 2,3 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 83 новых истории болезни, из которых в 31 случае пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 42 пациента с симптомами COVID-19.

Скончались девять человек с коронавирусом, их статус вакцинации уточняется: 74-летний мужчина, 75-летняя женщина, 81-летний мужчина, 83-летняя женщина, 84-летний мужчина, 85-летняя женщина, 90-летняя женщина, 91- летняя женщина и 96-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 280 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 424,1 невакцинированных в день.