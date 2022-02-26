Фото ⟩ На железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль
Сегодня, 26 февраля, в 10 часов в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала произошло ДТП: на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль.
Сегодня, 26 февраля, в 10 часов в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала произошло ДТП: на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль.
Как передает портал Sakala, ДТП произошло в волости Пыхья-Сакала на дороге Яска перед железнодорожным переездом Олуствере. Столкнулись автомобиль и поезд. По данным полиции, люди не пострадали.
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