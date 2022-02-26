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Фото ⟩ На железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль

Сегодня, 26 февраля, в 10 часов в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала произошло ДТП: на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль. 

Как передает портал Sakala, ДТП произошло в волости Пыхья-Сакала на дороге Яска перед железнодорожным переездом Олуствере. Столкнулись автомобиль и поезд. По данным полиции, люди не пострадали. 

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