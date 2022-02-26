Эстония смягчает требования к ввозу домашних животных украинскими беженцами

По сообщению Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, Европейская комиссия обратилась к странам ЕС с просьбой смягчить требования к перевозке домашних животных, которых везут прибывающие в ЕС из Украины пассажиры.

Требования смягчат прежде всего для собак, кошек и домашних хорьков, которые не соответствуют одному или нескольким нижеперечисленным ветеринарным требованиям, но при условии, что владелец проинформирует о животном Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) и Налогово-таможенный департамент.

Ветеринарные требования следующие: микрочип или четкая татуировка, сделанная до 3 июля 2011 года; действующая справка о вакцинации от бешенства; животное прошло тестирование на титр антител к вирусу бешенства в признанной лаборатории, результаты удовлетворительные (0,5 IU/ML или больше), со дня взятия анализа крови прошло 3 месяца или больше; идентификационный документ (ветеринарный сертификат или паспорт домашнего животного, если животное из ЕС), где указаны результат титра антител к вирусу бешенства, сделанный до выезда с территории ЕС.

Риск ввоза на территорию Эстонии инфекционных заболеваний, особенно бешенства, высок. Цель данной временной инструкции — создать процедуру, позволяющую снизить риск ввоза инфекционных заболеваний и облегчить передвижение людей через границу.

О передвижении животного следует сообщать, если оно не соответствует ветеринарным требованием и страной назначения является Эстония или Эстонию вместе с животным проезжают транзитом. О передвижении сообщает владелец животного или уполномоченное лицо, которое должно заполнить бланк в стране происхождения или на месте в погранпункте и отправить его по адресам pta@pta.agri.ee, darja.trohhatsova@pta.agri.ee и elika.brosman@emta.ee.

Если животное ввозят в ЕС через другое государство, но страной назначения является Эстония, компетентное учреждение соответствующего государства само информирует Эстонию об этих животных. Домашнее животное задержат на эстонской границе только при наличии клинических симптомов, указывающих на инфекционное заболевание, или если здоровье животного в опасности. Если страной назначения является Эстония, животное будет находиться под надзором PTA. PTA при необходимости установит условия изоляции животного и срок изоляции.