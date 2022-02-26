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Цена на электроэнергию сегодня будет самой высокой за последние три недели

Eesti tuulepargid toodavad täna keskpäeva tundidel 75-95 megavatt-tundi elektrit. ФОТО: Sander Ilvest

В субботу, 26 февраля, электроэнергия в ценовой зоне Nord Pool в Эстонии будет стоить в среднем 128,92 евро, что является самой высокой ценой за последние три недели.

В последний раз платить за электроэнергию еще больше приходилось 3 февраля, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составляла 176,94 евро.

Самая дорогая электроэнергия будет сегодня между 19 и 20 часами, когда киловатт-час будет стоить 192,39 евро.

Однако по сравнению с январем цены на электроэнергию в феврале были значительно ниже. Если в январе цена на электроэнергию превышала установленный правительством потолок цен (120 евро за мегаватт-час) в течение 23 дней, то в феврале таких дней было семь.

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