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Эстония закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов

Самолет авиакомпании "Аэрофлот". ФОТО: Tatyana Belyakova/Tatyana Belyakova/TASS

Эстония решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, передает rus.err.ee.

"Эстония присоединяется к польской инициативе и запрещает всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство", - заявил ERR в субботу через пресс-секретаря министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

"Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", - добавил Аас в своем комментарии.

"Европа должна быть единой и решительной в своем ответе на вторжение России в Украину. Слава Украине!" - добавил министр.

Напомним, что Польша и Чехия собираются закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

Великобритания включила национальную авиакомпанию "Аэрофлот" в пакет санкций против России, запретив ее самолетам заходить в британское воздушное пространство. В ответ Россия запретила всем британским самолетам входить в ее воздушное пространство, в том числе транзитом.

Ожидается, что другие европейские страны и ЕС в целом примут аналогичное решение.

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