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Чехия отправит в Украину груз вооружения

Ukrainian servicemen load Javelin anti-tank missiles, delivered as part of the United States of America's security assistance to Ukraine, into a military trucks at the Boryspil airport, outside Kyiv, Ukraine, Friday, Feb. 11, 2022. British Prime Minister Boris Johnson said Thursday the Ukraine crisis has grown into "the most dangerous moment" for Europe in decades, while his top diplomat held icy talks with her Moscow counterpart who said the Kremlin won't accept lectures from the West. (AP Photo/Efrem Lukatsky) ФОТО: Efrem Lukatsky

Правительство Чехии в субботу приняло решение предоставить Украине вооружение на сумму 188 млн чешских крон (7,6 млн евро), сообщает чешское радио.

По его данным, речь идет о различном стрелковом оружии и боеприпасах.

Минобороны Чехии незамедлительно доставит груз до места, указанного украинской стороной, отмечает радио.

Оно напоминает, что ночью в Украину прибыла колонна грузовиков с оружием и боеприпасами из Польши.

Ранее в субботу британский телеканал Sky News со ссылкой на главу британского Минобороны Бена Уоллеса сообщил о том, что не менее 28 стран, в том числе и не членов НАТО, объявили о поставках оружия Украине.

В списке, который телеканал полностью не приводит, упоминая лишь о США и Великобритании, есть и страны, которые ранее выступали против такого шага.

Речь, в частности, идет о поставках противотанкового и противовоздушного вооружения.

Польский информационный портал "Газета" в ночь на субботу со ссылкой на журналиста Юлиана Рёпке из немецкого издания "Бильд" сообщил о пяти странах НАТО, которые согласились на поставку вооружения Украине. По его данным, поставки начались в четверг. Немецкий журналист не назвал страны, которые дали согласие на поставку вооружения Украине, однако отметил, что среди них не числится Германия.

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