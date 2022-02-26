Чехия отправит в Украину груз вооружения

По его данным, речь идет о различном стрелковом оружии и боеприпасах.

Минобороны Чехии незамедлительно доставит груз до места, указанного украинской стороной, отмечает радио.

Оно напоминает, что ночью в Украину прибыла колонна грузовиков с оружием и боеприпасами из Польши.

Ранее в субботу британский телеканал Sky News со ссылкой на главу британского Минобороны Бена Уоллеса сообщил о том, что не менее 28 стран, в том числе и не членов НАТО, объявили о поставках оружия Украине.

В списке, который телеканал полностью не приводит, упоминая лишь о США и Великобритании, есть и страны, которые ранее выступали против такого шага.

Речь, в частности, идет о поставках противотанкового и противовоздушного вооружения.