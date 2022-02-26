Чехия отправит в Украину груз вооружения
Правительство Чехии в субботу приняло решение предоставить Украине вооружение на сумму 188 млн чешских крон (7,6 млн евро), сообщает чешское радио.
Правительство Чехии в субботу приняло решение предоставить Украине вооружение на сумму 188 млн чешских крон (7,6 млн евро), сообщает чешское радио.
По его данным, речь идет о различном стрелковом оружии и боеприпасах.
Минобороны Чехии незамедлительно доставит груз до места, указанного украинской стороной, отмечает радио.
Оно напоминает, что ночью в Украину прибыла колонна грузовиков с оружием и боеприпасами из Польши.
Ранее в субботу британский телеканал Sky News со ссылкой на главу британского Минобороны Бена Уоллеса сообщил о том, что не менее 28 стран, в том числе и не членов НАТО, объявили о поставках оружия Украине.
В списке, который телеканал полностью не приводит, упоминая лишь о США и Великобритании, есть и страны, которые ранее выступали против такого шага.
Речь, в частности, идет о поставках противотанкового и противовоздушного вооружения.
Польский информационный портал "Газета" в ночь на субботу со ссылкой на журналиста Юлиана Рёпке из немецкого издания "Бильд" сообщил о пяти странах НАТО, которые согласились на поставку вооружения Украине. По его данным, поставки начались в четверг. Немецкий журналист не назвал страны, которые дали согласие на поставку вооружения Украине, однако отметил, что среди них не числится Германия.