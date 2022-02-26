Сб, 26.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция обратилась к участникам акции в поддержку Украины

Полиция обратилась к участникам акции в поддержку Украины

Фото иллюстративное ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Пыхьяская префектура сообщает, что сегодня в 15.00 на площади Вабадузе начнется акция в поддержку Украины и протест против войны.

«На мероприятии ожидается более тысячи человек, поэтому советуем тем, кто направляется к площади Вабадузе, запастись временем, возможны пробки. Просим следовать инструкциям организаторов. На месте будут дежурить полицейские, которые помогут обеспечить безопасность и порядок.

Если вы идете на акцию протеста, следите за своими детьми! На масштабных мероприятиях дети могут потеряться в толпе. Если пропал ребенок, обратитесь за помощью к полицейскому», — передает полиция.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back