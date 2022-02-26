Полиция обратилась к участникам акции в поддержку Украины
Пыхьяская префектура сообщает, что сегодня в 15.00 на площади Вабадузе начнется акция в поддержку Украины и протест против войны.
Пыхьяская префектура сообщает, что сегодня в 15.00 на площади Вабадузе начнется акция в поддержку Украины и протест против войны.
«На мероприятии ожидается более тысячи человек, поэтому советуем тем, кто направляется к площади Вабадузе, запастись временем, возможны пробки. Просим следовать инструкциям организаторов. На месте будут дежурить полицейские, которые помогут обеспечить безопасность и порядок.
Если вы идете на акцию протеста, следите за своими детьми! На масштабных мероприятиях дети могут потеряться в толпе. Если пропал ребенок, обратитесь за помощью к полицейскому», — передает полиция.