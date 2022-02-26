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  • Тартуская гостиница предлагает бесплатное убежище для военных беженцев

Тартуская гостиница предлагает бесплатное убежище для военных беженцев

Villa Margaretha asub Tähe tänaval. ФОТО: TPM

Бутик-отель Villa Margaretha в тартуском районе Карлова объявил, что готов предоставить бесплатное временное убежище украинцам, спасающимся от войны.

Менеджер по продажам отеля Катре Уфферт-Вихермяэ, напомнила, что Эстония извлекла очень яркий урок из Второй мировой войны, и процитировала заявление на сайте Министерства иностранных дел: «Когда началась война, Эстония была одна, без союзников и друзей. Сегодня вместе с нашими союзниками мы точно знаем, что только разделяя те же ценности, что и демократия, права человека и верховенство закона, можно предотвратить новые ужасы войны и построить лучший мир».

Уфферт-Вихермяэ отметила, что ее семья также ощутила на себе несправедливую и злую руку России. «Оба моих дедушки и бабушки были депортированы в Сибирь. Исходя из этой несправедливости, мы чувствуем, что хотим помочь людям Украины, которые находятся в таком же положении пострадавших. Наша цель также - обратить внимание, что если у кого-то есть возможность помочь, сейчас самое время это сделать», — сказала она.

Владелец гостиницы выразил надежду, что их решение побудит все учреждения сектора размещения поступить так же.

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