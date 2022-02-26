МИД Украины: страны Запада согласились отключить Россию от SWIFT

Об этом глава украинской дипломатии рассказал в Facebook, пишет "Европейская правда".

Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

«Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от президента Украины до атташе в украинском посольстве», – написал Кулеба.

Он поблагодарил тысячи людей, в частности, украинскую диаспору, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения.

«Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины», – добавил Кулеба.