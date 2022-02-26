МИД Украины: страны Запада согласились отключить Россию от SWIFT
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Запада пришли к соглашению об отключении РФ от платежной системы SWIFT и начали подготовку к внедрению этой санкции.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Запада пришли к соглашению об отключении РФ от платежной системы SWIFT и начали подготовку к внедрению этой санкции.
Об этом глава украинской дипломатии рассказал в Facebook, пишет "Европейская правда".
Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.
«Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от президента Украины до атташе в украинском посольстве», – написал Кулеба.
Он поблагодарил тысячи людей, в частности, украинскую диаспору, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения.
«Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины», – добавил Кулеба.
Вскоре перед сообщением Кулебы стало известно, что Германия, последнее государство ЕС, воздерживавшееся от поддержки отключения России от SWIFT, согласилось на введение этой санкции.