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  • Полиция просит помощи: в Старом городе сейчас ищут Таури

Полиция просит помощи: в Старом городе сейчас ищут Таури

Полиция ФОТО: Arvo Meeks

Пыхьяская префектура просит помощи: в Таллинне в Старом городе пропал 17-летний Таури.

Примерно 45 минут назад в Старом городе, на улице Харью пропал 17-летний Таури, который нуждается в помощи. Он ростом 165 см, среднего телосложения, темные волосы. На нем темно-синяя куртка, серая шапка. На ногах джинсы и темные ботинки. Если заметили Таури, позвоните на номер 112, сообщает полиция в Facebook.

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