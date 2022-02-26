Полиция просит помощи: в Старом городе сейчас ищут Таури

Примерно 45 минут назад в Старом городе, на улице Харью пропал 17-летний Таури, который нуждается в помощи. Он ростом 165 см, среднего телосложения, темные волосы. На нем темно-синяя куртка, серая шапка. На ногах джинсы и темные ботинки. Если заметили Таури, позвоните на номер 112, сообщает полиция в Facebook.