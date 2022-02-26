Киев не согласен на ультиматумы РФ и желает полноценных переговоров
В субботу, 26 февраля в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин в пятницу якобы приказал приостановить наступление на Украину в ожидании переговоров, но Киев якобы отказался от них, и продвижение российских войск продолжилось. В офисе президента Зеленского, однако, утверждают, что Киев желает полноценных переговоров и не согласится на ультиматумы со стороны РФ. Более того, Россия не останавливала наступление, передает «Украинская правда».