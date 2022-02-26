Киев не согласен на ультиматумы РФ и желает полноценных переговоров

Президент Владимир Зеленский выступает за полноценные переговоры с Кремлем, но не ультиматумы, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, при максимальной интенсивности. Именно потому что президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", - сказал Подоляк.

Он отметил, что любая война неизбежно завершается переговорами. По его словам, Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве.

"Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала", - считает Подоляк.

По его словам, переговоры должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.

"Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистическая амбиция", - отметил Подоляк.