Катри Райк: «Давайте слушать и слышать друг друга. Сохраним спокойствие»

«Дорогие нарвитяне!

На днях мы отпраздновали день рождения Эстонской Республики. В то же утро, за два часа до восхода солнца в Эстонии, в Европе началась война. За два дня война стала нашей общей бедой. Мы все надеемся на ближайшее наступление мира, чтобы выжили дети, молодежь и взрослые, как Украины, Белоруссии, так и, конечно же, России. История Нарвы помогает нам понять ужасы войны лучше, чем многим другим.

В тяжелые времена всегда нужно держаться особенно сплочено и похоронить все разногласия, как по национальным и так и по политическим убеждениям. В демократическом государстве у каждого есть право на свое мнение. Мы все знаем, что в Нарве мнения о происходящем в Украине расходятся. Давайте слушать и слышать друг друга. Сохраним спокойствие. Будем стараться понять, какие новости правдивы, а какие нет.

Дорогие горожане, сегодня нет прямой военной угрозы ни для Эстонии, ни для Нарвы. Действия России – это военная агрессия против Украины, которая не направлена на Эстонию или НАТО.

Тем не менее нужно понимать, что эта война может коснуться и нас. Может пострадать кибербезопасность, энергетика и экономика Эстонии. Война напрямую коснулась наших родственников, друзей и знакомых, живущих в Украине. Мы должны отстаивать свою ежедневную безопасность сообща. Нарва должна быть готова принять военных беженцев.

Городская управа не сидит сложа руки. Уже в понедельник мы встретимся с журналистами, поделимся дополнительной информацией. В среду состоится заседание кризисной комиссии. Городская управа готова помогать нашей украинской общине. Мы находимся с ними на связи.

У всех, кто переживает о безопасности, есть возможность позвонить на государственный инфотелефон 1247. В понедельник начнет работу и городская инфолиния 57874009.

Дорогие нарвитяне, свобода и мир не являются чем-то само собой разумеющимися, их нужно отстаивать каждый день. Нам всем. И в Нарве.

С самыми теплыми пожеланиями от имени городской управы,