"Русский поезд, иди на х*й!": все железнодорожные узлы с Россией уничтожены
Днем 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с российскими железными дорогами, сообщает "Украинская правда".
Днем 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с российскими железными дорогами, сообщает "Украинская правда".
Отмечается, что это было сделано с тем, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.
Россияне попросили восстановить связь с центральным штабом Украинской железной дороги якобы с гуманитарными целями. На что получили ответ от украинских диспетчеров: "Русский поезд, иди на х*й!".