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  • Украина
  • "Русский поезд, иди на х*й!": все железнодорожные узлы с Россией уничтожены

"Русский поезд, иди на х*й!": все железнодорожные узлы с Россией уничтожены

Поезд, Ульяновск, Россия, фото иллюстративное. ФОТО: Dmitry Sandimirov

Днем 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с российскими железными дорогами, сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что это было сделано с тем, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.

Россияне попросили восстановить связь с центральным штабом Украинской железной дороги якобы с гуманитарными целями. На что получили ответ от украинских диспетчеров: "Русский поезд, иди на х*й!".

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