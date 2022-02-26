Правительство Эстонии: российские и белорусские биатлонисты не допускаются к соревнованиям в Отепя
Международный союз биатлонистов (IBU) запретил представителям России выступать под флагами своих стран на соревнованиях под эгидой IBU.
Международный союз биатлонистов (IBU) запретил представителям России выступать под флагами своих стран на соревнованиях под эгидой IBU.
Как говорится в заявлении организации, им будет разрешено участвовать в этих стартах, но лишь в качестве нейтральных атлетов, передает «Интерфакс».
«В месте проведения мероприятия не допускается размещение российских или белорусских флагов, символов и национальных гербов. Вместо флагов стран должен быть вывешен флаг IBU. Одежда сборной России и Белоруссии в т.ч. костюмы для соревнований должны быть нейтральными по цвету и дизайну, и не должны изображать национальный герб или флаг. Гимны России и Белоруссии не будут звучать на мероприятиях IBU», - говорится в сообщении.
В IBU сообщили, что на данный момент российские и белорусские команды имеют возможность участвовать в этапах кубка мира в Финляндии и Норвегии. Правительство Эстонии объявило, что российские и белорусские команды не допускаются к участию в эстонском этапе КМ.
В Кубке мира по биатлону осталось провести три этапа: с 3 по 6 марта в Контиолахти, с 10 по 13 марта в Отепя, с 17 по 20 марта в Холменколлене.
Ранее МОК призвал спортивные организации отменить все международные соревнования в России и Белоруссии, а также запретить государственные символики этих стран.