Правительство Эстонии: российские и белорусские биатлонисты не допускаются к соревнованиям в Отепя

Как говорится в заявлении организации, им будет разрешено участвовать в этих стартах, но лишь в качестве нейтральных атлетов, передает «Интерфакс».

«В месте проведения мероприятия не допускается размещение российских или белорусских флагов, символов и национальных гербов. Вместо флагов стран должен быть вывешен флаг IBU. Одежда сборной России и Белоруссии в т.ч. костюмы для соревнований должны быть нейтральными по цвету и дизайну, и не должны изображать национальный герб или флаг. Гимны России и Белоруссии не будут звучать на мероприятиях IBU», - говорится в сообщении.

В IBU сообщили, что на данный момент российские и белорусские команды имеют возможность участвовать в этапах кубка мира в Финляндии и Норвегии. Правительство Эстонии объявило, что российские и белорусские команды не допускаются к участию в эстонском этапе КМ.

В Кубке мира по биатлону осталось провести три этапа: с 3 по 6 марта в Контиолахти, с 10 по 13 марта в Отепя, с 17 по 20 марта в Холменколлене.