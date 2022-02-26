Три возможности, как гражданин другого государства может помочь армии Украины

Пожертвование денег

Поможет каждый маленьких вклад, если есть много людей, которые готовы жертвовать — и украинская армия знает это из собственного опыта. В 2014 году, когда Россия вторглась в Украину, а у украинских военных было мало средств, тысячи украинцев жертвовали регулярной армии и добровольцам деньги, теплую одежду и разные вещи, например, использованные машины или компьютеры.

Распространено мнение, что гражданско-добровольческое движение по сбору денег в большой степени помогло украинским вооруженным силам встать на ноги и воевать с Россией. Некоторые иностранцы, например, из США и стран Балтии, присоединились к движению, собирая на родине деньги для украинской армии.

В 2022 году, после рекордных оборонных бюджетов и реформ, длившихся несколько лет, армия Украины оснащена намного лучше, чем в 2014 году, но поставки еще далеки от полноценных. Гражданские благотворительные организации и добровольческие вспомогательные проекты по-прежнему работают, предлагая войскам Донбасса то, что официальная военная система им предложить не может. Иностранные граждане могут помочь, жертвуя деньги на такие проекты. The Kyiv Independent советует для этого располагающуюся в Киеве благотворительную организацию Come Back Alive («Вернуться живым»). За годы войны эта организация заслужила самую хорошую репутацию.

Come Back Alive предлагает вспомогательное оснащение для военнослужащих, специальное программное обеспечение, обучение, дроны, средства защиты и другие принадлежности. Благотворительная организация на своем сайте дает советы, как жертвовать в Украине или из-за рубежа, а также публикует финансовые отчеты.

Присоединение к государственной охране

Иностранец также может присоединиться к формируемым войскам территориальной защиты Украины. Это новое крыло только формируется, но добровольцы могут внести свой вклад. Новый Закон о государственном противостоянии вступил в силу с 1 января, узаконив структуру и устав новой организации. Новые войска территориальной защиты предназначены для всех, кто годен для службы и хочет защищать народ Украины с частичным рабочим днем. Закон предусматривает создание 25 бригад, по одной в каждом регионе Украины, за исключением оккупированного Россией Крыма. Это почти 150 территориальных батальонов, в которые входят до 130 000 мужчин и женщин. Все — добровольцы.

Члены подразделения планируют сохранить свои рабочие места, оставаться в семьях и время от времени собираться на военные учения. Цель — сохранить боеготовность. В военное время территориальные силы должны помогать в боевой деятельности и в тылу. Присоединиться могут люди 18-60 лет, годные к службе и не имеющие уголовных наказаний.

Ждут и иностранных граждан, которые законно проживают в Украине как минимум пять лет. Те, кто хочет присоединиться, должны обратиться в местное вербовочное бюро. В Киеве действует 130-й батальон. На его странице в Facebook есть все инструкции.

Активная служба

Зарубежные граждане, особенно те, у кого есть опыт воинской службы, также могут обдумать службу действующим военным или присоединение к народным отрядам Украины. В стране это является законным, что позволяет армии заключить официальный договор с гражданином другого государства или лицом без гражданства. По закону, такая возможность открыта для физически и душевно здоровых не имеющих наказаний иностранцев в возрасте 18-40 лет, которые могут выставить свою кандидатуру на должность военного. В случае определенных исключений, возрастное ограничение может быть увеличено до 60 лет.

Как и украинские военные, иностранцы должны пройти базовое обучение до трех месяцев, и им будут платить, как местным жителям. Первый договор можно заключить на три года.