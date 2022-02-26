Абрамович передал управление «Челси» одноименному благотворительному фонду
Российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление английским футбольным клубом «Челси» попечительскому совету одноименного благотворительного фонда, сообщает rt.com.
Российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление английским футбольным клубом «Челси» попечительскому совету одноименного благотворительного фонда, сообщает rt.com.
«В течение почти 20 лет владения «Челси» я всегда рассматривал свою роль в клубе как некоторого хранителя, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах», — приводит слова Абрамовича сайт «Челси».
По его словам, он всегда принимал решения в интересах клуба и до сих пор придерживается данных ценностей.
«Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о футбольном клубе «Челси». Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — добавил бизнесмен.
Ранее сообщалось, что голы Кая Хаверца и Кристина Пулишича принесли «Челси» победу над «Лиллем» в матче плей-офф ЛЧ.