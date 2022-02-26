Абрамович передал управление «Челси» одноименному благотворительному фонду

«В течение почти 20 лет владения «Челси» я всегда рассматривал свою роль в клубе как некоторого хранителя, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах», — приводит слова Абрамовича сайт «Челси».

По его словам, он всегда принимал решения в интересах клуба и до сих пор придерживается данных ценностей.

«Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о футбольном клубе «Челси». Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — добавил бизнесмен.