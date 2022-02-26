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  • Абрамович передал управление «Челси» одноименному благотворительному фонду

Абрамович передал управление «Челси» одноименному благотворительному фонду

Роман Абрамович. ФОТО: Nick Potts/PA

Российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление английским футбольным клубом «Челси» попечительскому совету одноименного благотворительного фонда, сообщает rt.com.

«В течение почти 20 лет владения «Челси» я всегда рассматривал свою роль в клубе как некоторого хранителя, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах», — приводит слова Абрамовича сайт «Челси».

По его словам, он всегда принимал решения в интересах клуба и до сих пор придерживается данных ценностей.

«Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о футбольном клубе «Челси». Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — добавил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что голы Кая Хаверца и Кристина Пулишича принесли «Челси» победу над «Лиллем» в матче плей-офф ЛЧ.

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