Видео ⟩ Украинка послала Эстонии видео с благодарностью
Проживающая в Днепре украинка Инна Шульженко наблюдала за демонстрацией на площади Вабадузе в Таллинне и записала слова благодарности, пишет Tartu Postimees.
Проживающая в Днепре украинка Инна Шульженко наблюдала за демонстрацией на площади Вабадузе в Таллинне и записала слова благодарности, пишет Tartu Postimees.
«Дорогие эстонцы! Убеждаюсь в тысячный раз, что вы — маленькая страна с огромным сердцем. Очень благодарны вам за демонстрацию, за то, что поддерживаете нашу страну. Хочется пожелать, чтобы и у вас всегда был мир, вы граничите с такими же соседями, как и мы. Хочу поблагодарить вас за поддержку от всех нас, украинцев. Надеемся, что эта война как можно скорее закончится», - сказала Инна на видео.
Инна является психологом благотворительной организации Caritas, она родом из Луганска, с 2015 года она помогает людям в украинских приграничных регионах. Она также работала от Эстонского Центра помощи беженцам в Восточной Украине.