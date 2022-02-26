Видео ⟩ Украинка послала Эстонии видео с благодарностью

«Дорогие эстонцы! Убеждаюсь в тысячный раз, что вы — маленькая страна с огромным сердцем. Очень благодарны вам за демонстрацию, за то, что поддерживаете нашу страну. Хочется пожелать, чтобы и у вас всегда был мир, вы граничите с такими же соседями, как и мы. Хочу поблагодарить вас за поддержку от всех нас, украинцев. Надеемся, что эта война как можно скорее закончится», - сказала Инна на видео.