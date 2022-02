Департамент транспорта выдал следующее NOTAM:

(A0455/22 NOTAMN

Q)EETT/QAFLP/IV/NBO/E/000/999/5844N02438E999

A)EETT B)2202262200 C)2205251200EST

E)UKRAINIAN CRISIS: ALL AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY

CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION, OPERATORS HOLDING AIR OPERATOR

CERTIFICATE (AOC) ISSUED BY THE RUSSIAN FEDERATION AUTHORITIES ARE

PROHIBITED TO ENTER, EXIT OR OVERFLY ESTONIAN AIRSPACE EXCEPT

HUMANITARIAN FLIGHTS AND SAR FLIGHTS WITH THE PERMISSION OF THE

ESTONIAN TRANSPORT ADMINISTRATION AND IN CASE OF EMERGENCY LANDING

OR EMERGENCY OVERFLIGHT.)

Источник: пресс-сообщение Департамента транспорта