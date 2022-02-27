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Байден: санкции или третья мировая

Джо Байден. ФОТО: Postimees

Президент США Джо Байден рассказал, что считает санкции единственным способом наказать Россию за решение войны против Украины, не начиная Третьей мировой войны.

Об этом американский лидер рассказал в интервью Брайану Тайлеру Коэну, сообщает CNN.

"У нас есть два варианта: начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически; или второй: убедиться, что страна, действующая вопреки международному праву, заплатит за это", – сказал Байден.

Он также отметил, что РФ заплатит высокую цену как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе за вторжение в Украину, добавив, что конфликт сближает Европу и НАТО.

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