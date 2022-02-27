Байден: санкции или третья мировая
Президент США Джо Байден рассказал, что считает санкции единственным способом наказать Россию за решение войны против Украины, не начиная Третьей мировой войны.
Президент США Джо Байден рассказал, что считает санкции единственным способом наказать Россию за решение войны против Украины, не начиная Третьей мировой войны.
Об этом американский лидер рассказал в интервью Брайану Тайлеру Коэну, сообщает CNN.
"У нас есть два варианта: начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически; или второй: убедиться, что страна, действующая вопреки международному праву, заплатит за это", – сказал Байден.
Он также отметил, что РФ заплатит высокую цену как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе за вторжение в Украину, добавив, что конфликт сближает Европу и НАТО.