Байден: санкции или третья мировая

Об этом американский лидер рассказал в интервью Брайану Тайлеру Коэну, сообщает CNN.

"У нас есть два варианта: начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически; или второй: убедиться, что страна, действующая вопреки международному праву, заплатит за это", – сказал Байден.