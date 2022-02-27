ФОТО: BBC News

В субботу бои на территории Украины продолжились, но российские войска не взяли под контроль крупных населенных пунктов. В середине дня британское министерство обороны заявило, что, по его информации, российское наступление теряет силу, возможно, из-за проблем с обеспечением.

Боевые действия на Украине продолжаются. По информации украинского минобороны, основные бои идут за Чернигов, Сумы, Мариуполь, Херсон и Одессу. В ведомстве добавили, что в плен попало более 300 россиян (минобороны России эти данные не подтверждает)

В Киеве ближе к вечеру начался комендантский час, но после наступления темноты в городе все еще раздавалась воздушная тревога. Также после захода солнца обстреливали Харьков, возможно, из систем залпового огня.

Одним из важных событий, которые могут повлиять на исход конфликта, в субботу было решение Германии отступить от своей политики и начать поставлять украинским вооруженным силам летальное оружие.

На Украину отправятся ручные противотанковые гранатометы и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер". Последние могут пригодиться ВСУ, поскольку, по оценке бывшего министра обороны Украины, поговорившего с корреспондентом Би-би-си Гэбриэлом Гейтхаусом, российские войска, вероятно, сменят тактику после того, как их наступление захлебнулось, и будут больше полагаться на авиацию.

Украинская сторона сегодня подтвердила потерю аэродрома в Бердянске. Предположительно, российские силы смогут использовать его для снабжения и получения подкреплений.

Отключение России от SWIFT и заморозка резервов ЦБ

В субботу вечером США, ЕС и их союзники договорились отключить от международной банковской системы SWIFT российские банки, попавшие под санкции из-за вторжения России на Украину. При необходимости другие банки из России тоже будут отключены от SWIFT. Эта мера обсуждалась давно и считалась "самой крайней".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС собирается заморозить активы Банка России. "Мы собираемся парализовать активы российского ЦБ", - сказала она. По ее словам, эта мера не даст России "использовать свой военный бюджет".

Отсутствие доступа Банка России к золотовалютным резервам лишает его возможности поддерживать банки, а также выходить с интервенциями на рынок и регулировать курс рубля.

США и их союзники обязуются также ограничить выдачу так называемых золотых паспортов, которые позволяют богатым россиянам, связанным с российским правительством, получить гражданство западных стран.Для обеспечения эффективного применения санкций создается целевая группа. "Мы обязуемся применять санкции и другие финансовые и принудительные меры в отношении российских чиновников и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и партнеров с целью выявления и замораживания активов, которые они хранят в нашей юрисдикции", - говорится в заявлении.И наконец, союзники обязуются "активизировать и координировать борьбу с дезинформацией и другими формами гибридной войны".

"Челси" и закрытое небо

Российский миллиардер Роман Абрамович в субботу сообщил, что передаст контроль над лондонским футбольным клубом "Челси" попечительскому совету.

"Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему верен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" руководство и заботу о клубе. Я считаю, что в настоящее время они находятся в наилучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков", - заявил миллиардер.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель связал это решение с украинским конфликтом.

Одним из главных итогов дня стало расширение недоступной для российской гражданской авиации зоны воздушного пространства. Сразу несколько восточноевропейских стран запретили российским компаниям летать над своей территорией, образовав нечто вроде стены.

ФОТО: BBC

Что происходило утром

В субботу утром Россия заявила о возобновлении наступления на Украине, обвинив Киев в отказе от мирных переговоров. Украинские власти отвергли эти утверждения. На всей территории Украины в ночь на субботу продолжались бои за населенные пункты. Десятки тысяч людей провели ее в укрытиях. На окраинах Киева велись боевые действия, но позиции сторон в целом не изменились.

Мирные переговоры, которые обсуждались накануне, были сорваны еще до своего начала. Сначала Россия обвинила Украину в отказе от переговоров. "Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ранее президент Владимир Путин отдал приказ о приостановке продвижения российских военных.

Советник офиса президента Украины, в свою очередь, заявил Украинской службе Би-би-си, что в Киеве готовы к переговорам с Россией, но только к полноценным, без неприемлемых условий и ультиматумов. Он также отверг утверждения о приостановке наступления России.

"Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен другой подход. Переговоры должны основываться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины", - заявил Михаил Подоляк Украинской службе Би-би-си.

"Ну а ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром", - добавил он.

Пресс-служба Сухопутных войск Украины ранее сообщала, что ночью российскими войсками была произведена атака на воинскую часть на Проспекте Победы на западе Киева.

В результате военных действий там горели машины, но пока неясно, была ли это военная техника или обычные транспортные средства.

Пожары также начались еще в нескольких районах столицы. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом.

Николаев и Васильков

Судя по сообщениям пользователей соцсетей, бои велись на юге Украины - в Новой Каховке и Николаеве, куда российская армия наступает со стороны Крыма.

Около пяти утра по местному времени глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что ночная атака на город отбита.

💪Миколаїв відстояли. ПВО відбили атаку. В Очакові десант не висадився.



Все буде Україна! pic.twitter.com/AZwGQ6Pt2E — Телеканал "Прямий" (@prm_ua) February 26, 2022

Позже он также заявил, что горожанам, вероятно, придется строить баррикады и подготовиться к круговой обороне.

Мэр города Васильков (недалеко от Киева) Наталья Баласянович сообщила ночью, что в центре города велись тяжелые бои за территорию военной части и авиабазы. По словам властей города, российская армия предпринимает попытки по высадке десанта на аэродроме.

Об этом же сообщают главы еще нескольких населенных пунктов, однако информации об успешном десантировании российских подразделений пока не поступало.

В Харькове ночь снова прошла неспокойно. Звучала воздушная тревога, многие жители вторые сутки не выходят из убежищ.

По сообщению ресурса "Мой Харьков", в ночь на субботу была обстреляна городская железнодорожная станция.

На рассвете воздушная тревога была объявлена также в Виннице, Умани, Ровно, Луцке, Львове и Херсоне. Это означает, что обстрелы украинской территории ведутся по трем направлениям - на востоке, на юге и на западе страны.

Новые санкции и подготовка к отключению России от SWIFT

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны ЕС начали подготовку к отключению России от международной банковской системы SWIFT. "Официальное решение пока не принято, но техническая подготовка для принятия решения и внедрения этих санкций уже началась", - написал он в "Фейсбуке".

Джо Байден ФОТО: AFP

Президент США Джо Байден подписал распоряжение о немедленном предоставлении Украине помощи в размере 600 млн долларов. 350 млн из этой суммы Байден поручил направить на военные нужды.

Это решение знаменательно тем, что Белый дом принял его без предварительного согласования с Конгрессом. Власти США считают, что в сложившейся ситуации времени на промедление нет.

Также стало известно, что США предложили украинскому президенту Владимиру Зеленскому помощь в эвакуации, но тот отказался. Об этом сообщила Washington Post. Вашингтон заявляет, что готов в любую минуту вывезти Зеленского из Киева, так как считает его целью номер один для Владимира Путина.

По всему миру продолжаются акции протеста против российской агрессии на Украине. Пока Европа спала, на улицы вышли жители стран Северной и Южной Америки. В частности, многолюдные протесты прошли в Аргентине.

В пятницу поздно вечером в центре Тбилиси прошел многолюдный митинг, участники которого требовали отставки властей, не поддержавших санкции против России.