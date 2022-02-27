В Таллинне нетрезвый водитель Tesla спровоцировал ДТП

В 12.21 на улице Раннику-теэ, 2а в Таллинне произошло ДТП, где автомобиль Tesla Model 3, которым управлял 21-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Nissan X-Trail, за рулем которого был 56-летний мужчина.

После столкновения водитель Tesla попытался скрыться, но не справился с управлением, отклонился вправо и повредил находившийся там дорожный знак. Затем автомобиль Tesla врезался в находившийся на второстепенной дороге BMW X6, за рулем которого находилась 41-летняя женщина. Водителя BMW доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.