Politico: европейские друзья Путина стали бывшими друзьями Путина
Международное издание Politico сделало обзорный материал о том, как европейским "друзьям Путина" пришлось в последние дни поменять отношение к своему "другу".
Международное издание Politico сделало обзорный материал о том, как европейским "друзьям Путина" пришлось в последние дни поменять отношение к своему "другу".
Politico приводит перечень крупных европейских деятелей, которые "годами рекламировали свою близость к президенту России, принимали от России кредиты и места в советах директоров корпораций и работали рупорами Кремля".
"Пока Россия собирала войска на границах Украины, они принижали степень этой угрозы или обвиняли Запад в нагнетании напряженности, - продолжает Politico. - Но когда Путин объявил войну Киеву, и баллистические ракеты посыпались на украинские цели, им стало труднее придерживаться прежней позиции, и многих из них это заставило отказаться от своей влюбленности в Кремль и поспешить с осуждающими заявлениями".
Лидер французского Национального объединения и кандидат в президенты Франции долгое время придерживалась близких отношений с Россией и получала от нее финансовую поддержку. В 2017 году Ле Пен посетила Кремль в рамках своей президентской кампании и поддержала аннексию Крыма Москвой в 2014 году.
Не далее как в этом месяце Ле Пен заявила, что она «совсем не верит» в то, что Россия вторгнется в Украину, и осудила «непонимание проблем и мышления» в России.
Но в четверг Ле Пен сменила позицию, опубликовав на своем веб-сайте заявление, в котором говорилось, что «нет причин оправдывать» вторжение в Украину, осуждая его как «безоговорочно неоправданное» и призывая к его «немедленному прекращению».
Французский ультраправый эксперт, в настоящее время занимающий третье место в президентской гонке 2022 года, ранее был «восхищен» Владимиром Путиным как «патриотом» и назвал его опасения по поводу экспансионизма НАТО в Украине и Грузии «полностью законными», добавив, что "роль Франции заключается в том, чтобы сказать это". В декабре он также сказал, что был бы рад, «поставить на то, что Россия не вторгнется в Украину».
Это была плохая ставка. В четверг Земмур резко изменил курс, заявив, что он «осуждает» вторжение России «безоговорочно» и называет его «неоправданным».
Бывшего заместителя премьер-министра Италии и лидера итальянской ультраправой партии «Лига» Сальвини называли человеком Путина в Европе.
Сальвини давно заявлял о своем восхищении российским президентом, вплоть до того, что позировал в футболке с изображением Путина на Красной площади, и у его партии теплые отношения с Москвой. В 2017 году он подписал соглашение о сотрудничестве с путинской партией «Единая Россия», а партийных чиновников "Лиги" подозревали в подписании в 2018 году секретной нефтяной сделки с Кремлем на миллионы евро.
Но в четверг ультраправый лидер вышел в Твиттер, чтобы «осудить любую военную агрессию» в Украине после атаки Путина, и призвал к «общему ответу союзников», позже опубликовав видео, на котором он приносит цветы к посольству Украины в Риме.
Президент Чешской Республики, хорошо известный своими провокационными и подстрекательскими высказываниями, имеет печально известные теплые отношения с Москвой. Земан, который в 2013 году занял в основном церемониальную роль, охарактеризовал войну в Донбассе после 2014 года как «гражданскую войну между двумя группами граждан Украины» и спровоцировал массовые протесты в связи с высказываниями в поддержку России в прошлом году.
Земан был одним из немногих лидеров, посетивших Москву с государственным визитом в 2015 году после аннексии Крыма в 2015 году. Он заявлял тогда, что визит был «выражением благодарности за то, что нам в нашей стране не нужно говорить по-немецки».
Но на фоне вторжения, начавшегося в четверг, он и призвал страны ЕС отключить Россию от платежной системы SWIFT, назвав нападение «преступлением против мира» и назвав Путина «сумасшедшим».
Бывший лидер Шотландской национальной партии Алекс Салмонд поддерживал необычайно дружеские отношения с Кремлем. После аннексии Крыма Москвой в 2014 году Салмонд заявил, что восхищается «определенными аспектами» путинской политики, и назвал его патриотизм «вполне разумным».
В 2017 году шотландского политика раскритиковали за то, что он согласился запустить новую еженедельную программу на российском государственном телеканале RT под названием «Шоу Алекса Салмонда».
Но в четверг Салмонд сдался, приостановив шоу из-за нападения на Украину, настаивая на том, что, хотя в его программе никогда не было «ни единого редакционного вмешательства», они не могут продолжать трансляцию до тех пор, «пока не будет восстановлен мир».
Канцлер Германии с 1998 по 2005 год считается приближенным к Путину и входит в советы директоров двух крупнейших государственных энергетических компаний России — «Роснефти» и «Газпрома».
Шредер однажды назвал российского президента «безупречным демократом», а в 2018 году Wall Street Journal назвал его «любящим роскошь, оплаченным и чванливым инструментом Владимира Путина».
В четверг Шредер сказал своим подписчикам в LinkedIn, что «с обеих сторон было много ошибок», но, тем не менее, осудил вторжение, заявив, что «интересы безопасности России также не оправдывают использование военных средств».
«Война и страдания, которые она причиняет народу Украины, должны закончиться как можно скорее, - сказал он. - Это ответственность российского правительства».
Крайне левый политик Меланшон, также баллотирующийся на высший пост Франции в этом году, ранее заявлял, что французские политики «должны обеспечить, чтобы Украина не вступала в НАТО на востоке», и утверждал, что Россия «не враг, а партнер».
Но лидер «Непокоренной Франции» в четверг сделал поворот на 180 градусов, опубликовав заявление, в котором говорилось, что Россия «ответственна за ужасный исторический провал», что, по его словам, «создает непосредственную опасность всеобщего конфликта, который угрожает всему человечеству».
Бывший премьер-министр Франции и опальный кандидат в президенты Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской нефтехимической компании «Сибур» в 2021 году после того, как в начале того же года Кремль выдвинул его в совет директоров государственной компании «Зарубежнефть». «Сибур» возглавляют российские олигархи Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, в отношении которых Великобритания на этой неделе ввела санкции.
Но в четверг правый политик написал в Twitter, что «сожалеет» об аннексии Крыма в 2014 году и теперь «осуждает применение силы в Украине». В пятницу Фийон объявил, что планирует уйти с обеих должностей, заявив, что Путин «является единственным виновным в провоцировании конфликта, которого можно и нужно было избежать».
Многолетний премьер-министр Венгрии поддерживает близкие отношения с Путиным, и не только потому, что они являются идеологически родственными душами. Орбан заключает с Россией долгосрочные газовые контракты, в обмен на которые Венгрия получает более низкие цены, чем ее европейские партнеры.
Орбан хвастался, что встречался с российским президентом 12 раз за время своего пребывания в должности, последний раз в начале этого месяца, когда он попросил Путина увеличить объем экспорта газа в его страну.
Однако в четверг Орбан был вынужден занять другую позицию: он раскритиковал действия Москвы в видео на Facebook, хотя и заявил, что Венгрия не будет отправлять оружие Украине. «Вместе с нашими союзниками по Европейскому союзу и НАТО мы осуждаем военное нападение России», — заявил он. Вечером того же дня Орбан присоединился к лидерам ЕС, подписавшим крупномасштабный пакет санкций, направленный против многих секторов российской экономики.