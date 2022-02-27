Politico: европейские друзья Путина стали бывшими друзьями Путина

Земан был одним из немногих лидеров, посетивших Москву с государственным визитом в 2015 году после аннексии Крыма в 2015 году. Он заявлял тогда, что визит был «выражением благодарности за то, что нам в нашей стране не нужно говорить по-немецки».

Но на фоне вторжения, начавшегося в четверг, он и призвал страны ЕС отключить Россию от платежной системы SWIFT, назвав нападение «преступлением против мира» и назвав Путина «сумасшедшим».

Алекс Салмонд

Бывший лидер Шотландской национальной партии Алекс Салмонд поддерживал необычайно дружеские отношения с Кремлем. После аннексии Крыма Москвой в 2014 году Салмонд заявил, что восхищается «определенными аспектами» путинской политики, и назвал его патриотизм «вполне разумным».

В 2017 году шотландского политика раскритиковали за то, что он согласился запустить новую еженедельную программу на российском государственном телеканале RT под названием «Шоу Алекса Салмонда».

Но в четверг Салмонд сдался, приостановив шоу из-за нападения на Украину, настаивая на том, что, хотя в его программе никогда не было «ни единого редакционного вмешательства», они не могут продолжать трансляцию до тех пор, «пока не будет восстановлен мир».

Герхард Шредер

Канцлер Германии с 1998 по 2005 год считается приближенным к Путину и входит в советы директоров двух крупнейших государственных энергетических компаний России — «Роснефти» и «Газпрома».

Шредер однажды назвал российского президента «безупречным демократом», а в 2018 году Wall Street Journal назвал его «любящим роскошь, оплаченным и чванливым инструментом Владимира Путина».

В четверг Шредер сказал своим подписчикам в LinkedIn, что «с обеих сторон было много ошибок», но, тем не менее, осудил вторжение, заявив, что «интересы безопасности России также не оправдывают использование военных средств».

«Война и страдания, которые она причиняет народу Украины, должны закончиться как можно скорее, - сказал он. - Это ответственность российского правительства».

Жан-Люк Меланшон

Крайне левый политик Меланшон, также баллотирующийся на высший пост Франции в этом году, ранее заявлял, что французские политики «должны обеспечить, чтобы Украина не вступала в НАТО на востоке», и утверждал, что Россия «не враг, а партнер».

Но лидер «Непокоренной Франции» в четверг сделал поворот на 180 градусов, опубликовав заявление, в котором говорилось, что Россия «ответственна за ужасный исторический провал», что, по его словам, «создает непосредственную опасность всеобщего конфликта, который угрожает всему человечеству».

Франсуа Фийон

Бывший премьер-министр Франции и опальный кандидат в президенты Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской нефтехимической компании «Сибур» в 2021 году после того, как в начале того же года Кремль выдвинул его в совет директоров государственной компании «Зарубежнефть». «Сибур» возглавляют российские олигархи Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, в отношении которых Великобритания на этой неделе ввела санкции.

Но в четверг правый политик написал в Twitter, что «сожалеет» об аннексии Крыма в 2014 году и теперь «осуждает применение силы в Украине». В пятницу Фийон объявил, что планирует уйти с обеих должностей, заявив, что Путин «является единственным виновным в провоцировании конфликта, которого можно и нужно было избежать».

Виктор Орбан

Многолетний премьер-министр Венгрии поддерживает близкие отношения с Путиным, и не только потому, что они являются идеологически родственными душами. Орбан заключает с Россией долгосрочные газовые контракты, в обмен на которые Венгрия получает более низкие цены, чем ее европейские партнеры.

Орбан хвастался, что встречался с российским президентом 12 раз за время своего пребывания в должности, последний раз в начале этого месяца, когда он попросил Путина увеличить объем экспорта газа в его страну.