Японский миллиардер пожертвовал Украине 7,7 млн евро

Микитани, которому принадлежит популярный мессенджер Rakuten Viber, в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил, что пожертвование было направлено на «гуманитарную деятельность по помощи людям, которые стали жертвами насилия в Украине».

«В своих мыслях я с вами и народом Украины», — написал Микитани в письме.

«Искренне надеюсь, что Россия и Украина смогут решить этот вопрос мирным путем и что украинский народ как можно скорее вернется к миру», — написал он.