Японский миллиардер пожертвовал Украине 7,7 млн евро
Японский миллиардер Хироси Микитани назвал вторжение России в Украину угрозой демократии и объявил, что пожертвует Украине миллиард иен, или 7,7 миллиона евро.
Японский миллиардер Хироси Микитани назвал вторжение России в Украину угрозой демократии и объявил, что пожертвует Украине миллиард иен, или 7,7 миллиона евро.
Микитани, которому принадлежит популярный мессенджер Rakuten Viber, в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил, что пожертвование было направлено на «гуманитарную деятельность по помощи людям, которые стали жертвами насилия в Украине».
«В своих мыслях я с вами и народом Украины», — написал Микитани в письме.
«Искренне надеюсь, что Россия и Украина смогут решить этот вопрос мирным путем и что украинский народ как можно скорее вернется к миру», — написал он.
Вторжение России в Украину привело к обширным санкциям против России, а отдельные лица и организации пообещали пожертвования в поддержку Украины. Японское правительство также ввело санкции против Москвы, заморозив активы и запретив крупный экспорт, включая полупроводники, организациям, связанным с российскими военными.