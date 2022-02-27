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Японский миллиардер пожертвовал Украине 7,7 млн евро

Rakuteni tegevjuht Hiroshi Mikitani. ФОТО: BRENDAN MCDERMID / REUTERS

Японский миллиардер Хироси Микитани назвал вторжение России в Украину угрозой демократии и объявил, что пожертвует Украине миллиард иен, или 7,7 миллиона евро.

Микитани, которому принадлежит популярный мессенджер Rakuten Viber, в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил, что пожертвование было направлено на «гуманитарную деятельность по помощи людям, которые стали жертвами насилия в Украине».

«В своих мыслях я с вами и народом Украины», — написал Микитани в письме.

«Искренне надеюсь, что Россия и Украина смогут решить этот вопрос мирным путем и что украинский народ как можно скорее вернется к миру», — написал он.

Вторжение России в Украину привело к обширным санкциям против России, а отдельные лица и организации пообещали пожертвования в поддержку Украины. Японское правительство также ввело санкции против Москвы, заморозив активы и запретив крупный экспорт, включая полупроводники, организациям, связанным с российскими военными.

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