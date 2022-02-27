Автомобиль врезался в дерево и загорелся: погиб 21-летний водитель

Сегодня, 27 февраля, около половины восьмого утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в Харьюмаа в волости Ания на 13 километре Перила-Янеда автомобиль Mazda выехал с дорог, врезался в дерево и загорелся. В автомобиле находился только водитель, он скончался на месте происшествия.

Полиция установила, что за рулем сидел 21-летний мужчина, у которого не было водительских прав. По предварительным данным, он не был пристегнут ремнем безопасности.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, на месте происшествия были хорошие дорожные условия, поверхность дороги была сухой.

«ДТП произошло на пологом повороте и, учитывая масштабы повреждений автомобиля, скорость, вероятно, не была такой, какая должна быть на этом участке дороги», - сказал Тамбре, добавив, что точные причины, почему водитель не справился с управлением, будут выяснены в ходе расследования.