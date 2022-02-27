Автомобиль врезался в дерево: водитель погиб

Автомобиль врезался в дерево: водитель погибДополняется!
В Харьюмаа в волости Ания сегодня утром автомобиль врезался в дерево, водитель, личность которого устанавливается, погиб.
В Харьюмаа в волости Ания сегодня утром автомобиль врезался в дерево, водитель, личность которого устанавливается, погиб.
Сегодня, 27 февраля, около половины восьмого утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в Харьюмаа в волости Ания на 13 километре Перила-Янеда автомобиль Mazda выехал с дорог, врезался в дерево и загорелся. В автомобиле находился только водитель, он скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.
По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, на месте происшествия были хорошие дорожные условия, поверхность дороги была сухой.
«ДТП произошло на пологом повороте и, учитывая масштабы повреждений автомобиля, скорость, вероятно, не была такой, какая должна быть на этом участке дороги», - сказал Тамбре, добавив, что точные причины, почему водитель не справился с управлением, будут выяснены в ходе расследования.
В этом году в ДТП погибли 11 человек.