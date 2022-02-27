В Эстонии прибавилось 4197 зараженных, скончались 12 человек

По состоянию на утро 27 февраля, в больницах находится 672 пациента с коронавирусом. Из них 321 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 197 человек, или 61,4% не были вакцинированы, а 124, или 38,6% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 2,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 6,9 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 71 новую историю болезни, из которых в 38 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 41 пациента с симптомами COVID-19.

Скончались 12 человек с коронавирусом, их статус вакцинации уточняется: 70-летняя женщина, 73-летний мужчина, 77-летний мужчина, 80-летний мужчина, 82-летняя женщина, 83-летний мужчина, 84-летняя женщина, 85-летняя женщина, 87-летняя женщина, 88-летний мужчина, 89-летний мужчина, 94-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 283,3 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 421,1 невакцинированных в день.