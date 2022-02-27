Лукашенко подтвердил нанесение ракетных ударов по Украине с территории Беларуси
С территории Беларуси по позициям военных в Украине были запущены ракеты, передает агентство БелТА слова президента Беларуси Александр Лукашенко.
С территории Беларуси по позициям военных в Украине были запущены ракеты, передает агентство БелТА слова президента Беларуси Александр Лукашенко.
Лукашенко назвал этот шаг вынужденным из-за того, что в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, «готовые в течение минут нанести удар по российским позициям», пишет "Дождь".
Он добавил, что в Украине «нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона».
Ранее Погранслужба Украины обвинила Беларусь в том, что российские войска перешли границу с Украиной в том числе из Беларуси. Лукашенко это отрицал.
Российская сторона прибыла в белорусский Гомель и предложила Киеву провести переговоры там. В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил другие города — «любой другой город, откуда не улетают ракеты в Украину».