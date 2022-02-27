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Жителей Эстонии просят не выезжать в Россию и Беларусь

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Konstantin Sednev

В связи с военными действиями России МИД Эстонии рекомендует без крайней необходимости не выезжать в Россию или Беларусь.

«Граждан Эстонии, находящихся в Беларуси, просим взвесить свою необходимость нахождения в стране и по возможности вернуться в Эстонию, - передает МИД. - В связи с военными действиями России рекомендуем без крайней необходимости не выезжать в Россию. Полностью избегайте поездок в районы, граничащие с Украиной».

Граждан Эстонии, пребывающих в России или Беларуси, просят обязательно зарегистрироваться на сайте МИД Reisi Targalt: reisitargalt.vm.ee.

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