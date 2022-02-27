Рижское "Динамо" объявило о выходе из КХЛ

В сообщении клуба говорится, что совет рижского "Динамо" принял решение выйти из всех структур КХЛ в ответ на агрессию России в Украине.

"Решение о выходе из КХЛ принято, таким образом, выражается чёткая позиция руководства клуба. Во время такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой", - заявил председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис.

Напомним, ранее от участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года отказался финский хоккейный клуб "Йокерит". Клуб из Хельсинки, занявший второе место по итогам регулярного чемпионата, должен был сыграть с московским "Спартаком" в первом раунде Запада.

В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося досрочно из-за пандемии Covid-19, рижское "Динамо" заняло последнее, 12-е место в общем зачёте Западной конференции с 37 очками в 45 играх.

Рижское "Динамо" восемь сезонов подряд не выходило ни в плей-офф КХЛ, ни в Кубок Гагарина. Последний раз рижане попадали в плей-офф в 2014 году.

Чемпионат КХЛ был основан в 2008 году. За 14 сезонов рижское "Динамо" пять раз выходило в плей-офф.