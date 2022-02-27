События в Украине не представляют радиационной угрозы для Эстонии

Департамент окружающей среды объявил, что постоянно следит за показателями ионизирующего излучения в Эстонии и соседних с нами странах. Также постоянно просмативаются информационные потоки международных агентств по радиационной безопасности

«Жителям Эстонии можно не беспокоиться о возможной опасности радиации и своем здоровье. Атомные объекты Украины находятся так далеко от Эстонии, что вызванные войной нарушения не представляют для нас радиационной угрозы», — подтвердили в ведомстве.

Департамент окружающей среды также регулярно получает информацию от Государственной ядерной инспекции Украины и на ее основании подтверждает, что ситуация на ядерных объектах Украины находится под контролем.