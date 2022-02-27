События в Украине не представляют радиационной угрозы для Эстонии
Департамент окружающей среды подтверждает, что радиационной опасности для населения Эстонии нет, уровень радиации в Эстонии и соседних странах остается стабильным.
Департамент окружающей среды подтверждает, что радиационной опасности для населения Эстонии нет, уровень радиации в Эстонии и соседних странах остается стабильным.
Департамент окружающей среды объявил, что постоянно следит за показателями ионизирующего излучения в Эстонии и соседних с нами странах. Также постоянно просмативаются информационные потоки международных агентств по радиационной безопасности
«Жителям Эстонии можно не беспокоиться о возможной опасности радиации и своем здоровье. Атомные объекты Украины находятся так далеко от Эстонии, что вызванные войной нарушения не представляют для нас радиационной угрозы», — подтвердили в ведомстве.
Департамент окружающей среды также регулярно получает информацию от Государственной ядерной инспекции Украины и на ее основании подтверждает, что ситуация на ядерных объектах Украины находится под контролем.
"В пятницу распространилась информация о том, что в Чернобыльской особой зоне повысился уровень радиации, но это изменение не опасно для здоровья человека, и персонал АЭС продолжает свою работу. Ракета, упавшая на территорию Киевского могильника радиоактивных отходов во время войны, не повредила само хранилище, работает автоматическая система радиационного контроля. Все атомные электростанции в Украине работают в штатном режиме», — подтвердил советник отдела климата и радиации Департамента окружающей среды Теэт Койтъярв.