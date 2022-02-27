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Украина запустила сайт для идентификации погибших и пленных российских солдат

Vene soomuk põlemas Harkivis. ФОТО: SERGEY BOBOK / AFP / SCANPIX

Украинские власти открыли сайт для поиска пленных и убитых солдат российской армии при вторжении в Украину.

Семьи военных могут узнать о судьбе своих родных на сайте 200rf.com.

"Здесь мы оперативно будем размещать фото и видео, которые мы получаем с поля боя. Если ваши родственники или знакомые находятся в Украине и участвуют в войне против нашего народа - здесь вы сможете получить информацию об их судьбе", - говорится на сайте.

На сайте выложено несколько видеороликов о солдатах, которые, по утверждению Украины, находятся в заключении.

«Я говорю с вами по-русски, потому что этот сайт создан для вас», — сказал советник МВД Виктор Андрусив в видеообращении, размещенном на сайте.

Название сайта является отсылкой на известный термин  «Груз 200», который  использовался советской армией для репатриации павших солдат с войны в Афганистане в 1980-х годах.

Минобороны России пока не сообщает о жертвах в Украине. Глава Республики Дагестан в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов стал первым официальным источником, сообщившим в субботу о гибели российского солдата в Украине.

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