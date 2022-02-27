"Мы не будем сдаваться": в Украине назвали цель переговоров с Россией на границе с Беларусью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных журналистов.

"Сегодня мы настолько близки, как никогда раньше, к вступлению белорусских вооруженных сил в войну. И именно из-за этого президент Зеленский и президент Лукашенко разговаривали сегодня. Поскольку мы должны защищать наш северный рубеж и мы должны минимизировать угрозы, которые будут поступать оттуда", — заявил Кулеба.

В связи с этим министр отметил, что украинская власть согласилась направить делегацию на место пересечения украинско-белорусской границы.

"Мы не собираемся ехать в Гомель, в город в Беларуси, который служит военной базой для России. Мы встретимся на границе. Мы отправляемся туда выслушать, что хочет сказать Россия. Мы собираемся туда без каких-то предварительных переговоров, без предварительного соглашения относительно того, каким может быть результат этих переговоров. Мы собираемся туда, чтобы услышать. И мы туда собираемся, чтобы выразить наше мнение об этой войне и действиях России", — заявил Кулеба.

Он отметил, что с этого времени и до момента, когда переговоры завершатся, Александр Лукашенко заверил президента Украины Владимира Зеленского, что никакие белорусские военные силы не будут применяться против Украины.

"И это уже достижение, и можем лишь надеяться, что Александр Лукашенко сдержит свое слово. Между этим моментом и моментом, когда переговоры завершатся, мы продолжим горячо защищать наше государство, наносить поражение русским силам, если они попытаются продолжить свою наступательную операцию. Мы продолжим побеждать на территориях, которые они взяли под свой контроль. Мы не остановимся, пока мы защитим нашу страну", — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что в переговорах ничего плохого нет.