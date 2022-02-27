Финляндия разрешила Эстонии поставить Украине гаубицы

Решение было принято на экстренном совещании Госсовета по вопросу оказания дополнительной помощи Украине. Поставка гаубиц стала возможной после того, как Германия разрешила реэкспорт своего оружия в Украину. Также Госсовет решил отправить в Украину 2000 бронежилетов, 2000 шлемов, 100 носилок и средства первой помощи.

До сих пор Финляндия ограничивалась оказанием лишь гуманитарной и финансовой помощи Украине.

Кроме того, помощь Украине обсуждалась на совместном заседании президента Финляндии и министерского комитета по вопросам внешней политики и политики безопасности (UTVA).