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В Украине уничтожен самый большой самолет в мире - Ан-225 "Мрия"

ФОТО: AFP/SCANPIX

Госконцерн "Укроборонпром" выступил с заявлением, что уникальный самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен во время захвата аэропорта Антонов, передает Rus.TVNET.

Это самый большой и грузоподъемный самолет в мире, который был создан в единственном экземпляре.

Он находился в Гостомеле, где находится аэропорт, на ремонте.

Информацию об этом подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

Ан-225 "Мрия" совершил свой первый полет в 1988 году. В "Укроборонпроме" отмечают, что самолет можно восстановить, однако это обойдется в три миллиарда долларов, которые, как считают в концерне, должна заплатить Россия.

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