Евросоюз полностью закроет свое небо для российских самолетов
Евросоюз решил полностью закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, включая частные джеты, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Интерфакс".
Евросоюз решил полностью закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, включая частные джеты, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Интерфакс".
"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для русских: мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти самолеты больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать территории ЕС", - заявила она.
Глава Еврокомиссии уточнила, что это будет применяться ко всем самолетам.
"Наше воздушное пространство будет закрыто для всех русских самолетов, включая частные самолеты олигархов", - отметила фон дер Ляйен.
Ранее 27 февраля такие решения страны Европы принимали по отдельности. Последней на 19:30 воскресенья такое решение приняла Португалия.
Днем президент Владимир Путин в беседе с начальником Генштаба ВС России и министром обороны назвал экономические санкции Запада нелегитимными.